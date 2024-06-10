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Tokat'ta orman yangını çıktı! Validen açıklama geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tokat'ta orman yangını çıktı! Validen açıklama geldi

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

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İlçeye bağlı Ustahasan köyünde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Tokat, Almus, Reşadiye ve Erbaa orman ekiplerimizi sevk ettik. Elli kişilik ekibimiz 5 arazöz ile çalışıyorlar. İlçe belediyelerimiz de destek veriyor. Şu ana kadar yangın yaklaşık 4 hektarlık alanda etkili oluyor. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almaya çalışıyor." dedi.

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