BIST 9.998
DOLAR 32,42
EURO 34,85
ALTIN 2.401,45
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Edirne'de ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar kısıtlandı

Edirne'de ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar kısıtlandı

Edirne genelinde ormanlık alanlara girişler 3 ay süreyle kısıtlandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç yoğunluğunun artmasıyla kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınları meydana gelebileceği ve yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların varlığı sebebiyle orman yangınlarıyla mücadelede ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyuldu.

Kent genelinde bu kapsamda ormanlık alanlara girişler 10 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında kısıtlandı.

Orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık gibi zirai faaliyetlerde bulunanlar kısıtlamadan muaf tutuldu.

Orman ya da tabiat parklarında piknik yapmak, spor, yürüyüş yapmak gibi faaliyetlerin serbest bırakıldığı kısıtlama kararında bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yakmak, tüp kullanmak, kamp yapmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklandı.

Ayrıca her türlü anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden toplanan dalların ve bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı.

Yasak kapsamında ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek.

Yasağa aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Aziz Yıldırım'dan teşekkür mesajı: Fenerbahçe'deki ölü toprağı kaldırdık
Aziz Yıldırım'dan teşekkür mesajı: Fenerbahçe'deki ölü toprağı kaldırdık
Koçtaş, İstinye Fix mağazasını yeniledi
Koçtaş, İstinye Fix mağazasını yeniledi
Milli Savunma Bakanı Güler, kuvvet ve birlik komutanlarına video konferansla seslendi
Milli Savunma Bakanı Güler, kuvvet ve birlik komutanlarına video konferansla seslendi
Türk Kızılay, Türkiye’de kestiği kurban etinden kalan kısmı günde 50 bin kişiye yemekle ulaştırıyor
Türk Kızılay, Türkiye’de kestiği kurban etinden kalan kısmı günde 50 bin kişiye yemekle ulaştırıyor
Yasa dışı bahis operasyonu: 29 kişinin mal varlığına el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonu: 29 kişinin mal varlığına el konuldu
Garanti BBVA Mobil'deki "Aracım" özelliği tüm ihtiyaçları tek noktada birleştiriyor
Garanti BBVA Mobil'deki "Aracım" özelliği tüm ihtiyaçları tek noktada birleştiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek
Real Madridli Vinicius Junior'a ırkçı söylemde bulunan 3 taraftara hapis cezası
Real Madridli Vinicius Junior'a ırkçı söylemde bulunan 3 taraftara hapis cezası
Huawei'in üç yeni ürünü Türkiye'de satışa çıktı
Huawei'in üç yeni ürünü Türkiye'de satışa çıktı
Cem Yılmaz, yaşadığı sağlık sorununu açıkladı
Cem Yılmaz, yaşadığı sağlık sorununu açıkladı
Sabancı Holding Küresel EFQM Ödülü'nün sahibi oldu
Sabancı Holding Küresel EFQM Ödülü'nün sahibi oldu
Gazze'de can kaybı 37 bin 124'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 37 bin 124'e yükseldi