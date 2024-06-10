Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, havalimanında bir süre görüştü.
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Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
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İki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
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