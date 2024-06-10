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Koçtaş, İstinye Fix mağazasını yeniledi

Koçtaş, İstinye Fix mağazasını yeniledi

Koçtaş İstinye Fix mağazası yenilenen yüzüyle müşterileriyle buluştu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenen konseptiyle dekorasyon ve ürün çeşitliliği farklı bir formata kavuşan Koçtaş İstinye Fix mağazası, müşterilerine yeni bir alışveriş deneyimi sunacak.

Hem dekorasyon hem de konsept olarak bambaşka bir görünüme kavuşan İstinye Fix mağazası, Koçtaş Fix mağazalarında ilk kez uygulanan yenilikler barındırıyor. İstinye Fix mağazasında dekorasyon ve tekstil reyonları büyütülürken, iham veren banyo ve mutfaklar daha görünür hale geldi.

Yeni mağaza formatı ile Koçtaş müşterileri genişleyen ürün yelpazesi sayesinde aynadan çerçeveye, perdeden duvar kağıdına, mutfak gereçlerinden küçük ev aletlerine kadar birçok ürüne mağazada ulaşabilecek. Yenilenen mağaza yalnızca ürün alışverişinin yapıldığı bir mağaza değil, çözüm sunan ve dekorasyon ihtiyaçlarının tamamının karşılanabileceği bir mağazaya dönüştü.

Koçtaş müşterileri yeni İstinye Fix mağazasında ilham veren konsept banyo ve mutfakları yakından görebilecek, banyo ve mutfak dolaplarından seramiğe, aksesuarlardan tamamlayıcı ürünlere kadar tüm detayları ile banyo ve mutfaklarını kendi zevklerine göre tasarlayabilececek.


Koçtaş müşterileri, hızlı sipariş ekranları sayesinde hem ev adreslerine hem de mağazalardan teslim alacak şekilde siparişlerini verebiliyor. Koçtaş böylelikle, mağazalarda olmayan yüz binlerce ürünü hızlı sipariş ekranları aracılığıyla müşterileriyle buluşturabiliyor.

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