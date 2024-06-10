Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ'a yönelik terör operasyonu

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terörle mücadele kapsamında, PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. 2 şüpheli ilgili birime, 1 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 şüpheli ilgili birime, 1 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.