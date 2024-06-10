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Mourinho'nun arkadaşından inanılmaz iddia: Transfere 100 milyon euro!

Mourinho'nun arkadaşından inanılmaz iddia: Transfere 100 milyon euro!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı olan menajer Victor Becali, sarı-lacivertli takımın transfer bütçesi olarak 100 milyon euro ayırdığını ifade etti.

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Geride kalan 2023-2024 sezonunu kupasız bir şekilde tamamlayan daha sonra ise teknik direktörü İsmail Kartal'a veda eden Fenerbahçe, deneyimli çalıştırıcının yerini çabuk doldurmuştu.

Sarı-lacivertliler, ligde 99 puan toplamasına rağmen şampiyonluğu kaybeden İsmail Kartal'ın ardından göreve dünyaca ünlü isim Jose Mourinho'yu getirmişti.

Fenerbahçe'deki görevine başlayan Portekizli teknik adamın yakın arkadaşı Victor Becali, çarpıcı açıklamalara imza attı.

62 yaşındaki Rumen menajer, verdiği röportajda Fenerbahçe'nin transfer bütçesinin 100 milyon euro olacağını söyledi.

"Ortalık sakinleştikten sonra Mourinho da işe koyulur ve transfer listesini yapar"

Rumen basınına konuşan Becali, şunları dedi:

Şu anda Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili somut bir bilgimiz yok. Jose Mourinho ile ilişkimizin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Şu anda ortada hiçbir şey yok. Ama bu Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'ye gelemeyeceği anlamına gelmiyor. Mourinho Ianis Hagi'yi her zaman sevmiştir. Onu her zaman yüksek kaliteli bir oyuncu olarak gördü. Şu anda Fenerbahçe'de seçimler var. Ortalık sakinleştikten sonra Mourinho da işe koyulur ve transfer listesini yapar.

"Fener'in sağladığı rekor bütçe ve çok çok değerli oyuncular getirecek"

Fenerbahçe'nin transfer bütçesi hakkında Becali, şu sözleri sarf etti:

Ianis'in Fenerbahçe'ye gideceğini şimdiden doğrulayamayız ama yakın gelecekte her şey olabilir. Mourinho 100 milyon euronun üzerinde oyuncu getirecek. Bu Fener'in sağladığı rekor bütçe ve çok çok değerli oyuncular getirecek. Açıkçası Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'de oynaması bizim için büyük bir mutluluk olur ama son sözü Mourinho söyleyecek. Şu anda somut bir şey yok ama önümüzdeki saatlerde hatta günlerde her şey olabilir.

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