BIST 9.998
DOLAR 32,40
EURO 34,87
ALTIN 2.410,23
HABER /  DÜNYA

Antony Blinken: Hamas'a baskı yapın!

Antony Blinken: Hamas'a baskı yapın!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması için “Hamas’a baskı yapılması gerektiğini” savundu.

Abone ol

Blinken, Mısır’daki temaslarının ardından İsrail’e geçmeden önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ateşkes önerisinin “ateşkese ulaşma, esirlerin serbest bırakılması ve bölgesel güvenliğin geliştirilmesi için en iyi tek yol” olduğunu öne süren Blinken, söz konusu önerinin İsrail tarafından kabul edildiğini ve geniş uluslararası desteğe sahip olduğunu söyledi.

ABD'li Bakan ateşkes önerisine ilişkin, “Ateşkes istiyorsanız, Hamas'a 'evet' demesi için baskı yapın." ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması için sarf edilen çabaların güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

BİDEN'IN DUYURDUĞU ATEŞKES ÖNERİSİ

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'a Fofana müjdesi! Monaco kararını verdi
Galatasaray'a Fofana müjdesi! Monaco kararını verdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan - Aliyev görüşmesinin detaylarını paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan - Aliyev görüşmesinin detaylarını paylaştı
Bakan Yaşar Güler Pakistan Genelkurmay Başkanı Mirza'yı kabul etti
Bakan Yaşar Güler Pakistan Genelkurmay Başkanı Mirza'yı kabul etti
Ankara'da kan donduran olay! Karısını ve kızını öldürüp intihara kalkıştı
Ankara'da kan donduran olay! Karısını ve kızını öldürüp intihara kalkıştı
Bakan Fidan Rus-Türk İş İnsanları Birliğinin etkinliğine katıldı
Bakan Fidan Rus-Türk İş İnsanları Birliğinin etkinliğine katıldı
Antalya'da hava sıcaklığı 45 dereceye çıkacak
Antalya'da hava sıcaklığı 45 dereceye çıkacak
Meral Akşener'den sürpriz hamle! Siyaseti bıraktı deniliyordu
Meral Akşener'den sürpriz hamle! Siyaseti bıraktı deniliyordu
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında yeni gelişme! MEB açıkladı
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında yeni gelişme! MEB açıkladı
Mourinho'nun arkadaşından inanılmaz iddia: Transfere 100 milyon euro!
Mourinho'nun arkadaşından inanılmaz iddia: Transfere 100 milyon euro!
Mehmet Şimşek: 5,8 milyar dolar net giriş oldu
Mehmet Şimşek: 5,8 milyar dolar net giriş oldu
Ankara Valiliği uyardı! Sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak
Ankara Valiliği uyardı! Sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak
Tokat'ta orman yangını çıktı! Validen açıklama geldi
Tokat'ta orman yangını çıktı! Validen açıklama geldi