Galatasaray'a Fofana müjdesi! Monaco kararını verdi

Monaco'nun 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Youssouf Fofana, ayrılmak için kulübüyle anlaşmaya vardı. İsmi Galatasaray ile anılan Fofana, bu sezon 35 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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Monaco'nun Fransız orta saha oyuncusu Youssouf Fofana'nın adı bir süredir Galatasaray'la da anılıyordu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; 25 yaşındaki Fransız futbolcu, ayrılık konusunda Monaco ile anlaşmaya vardı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan Fofana için Galatasaray'ın iyi bir alternatif olabileceği ifade edildi.

Monaco'nun da oyuncunun transferinde kulüplere pazarlık konusunda yardımcı olacağı kaydedildi.

35 Maçta 8 skor katkısı yaptı

Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Youssouf Fofana 4 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.

Monaco, Youssouf Fofana'yı 2019-20 sezonunun ara transfer döneminde Strasbourg'tan 15 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.