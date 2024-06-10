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Van'da kalp yetmezliği olan bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Van'da kalp yetmezliği olan bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Van'da kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

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İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp yetmezliği tedavisi gören bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'daki hastaneye sevkine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca bebek için kente ambulans uçak gönderildi.

Hastaneden alınarak Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Van
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