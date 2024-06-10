Milliler hazırlık maçında Polonya'ya son anlarda boyun eğdi

Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024'ten önce son hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu.

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A Milli Futbol Takımız, EURO 2024 öncesi son provasında Polonya ile karşı karşıya geldi. Mücadele Polonya'nın 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Maçta Polonya'nın gollerini 12. dakikada Swiderski ve 90. dakikada Zalewski kaydetti.

Türkiye'nin tek golü 77. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri, EURO 2024 öncesi son provasında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Turnuvada ilk maç Gürcistan ile

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'teki F Grubu'nda ilk maçında 18 Haziran'da Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Polonya - Türkiye maçının önemli anları

90'Son düdük geldi ve Polonya maçı 2-1 kazandı.

90'GOL! Polonya, Zalewski'nin golüyle 2-1 öne geçti.

79'Barış Sağ kanattan atağa çıkarken Szczesny kalesini terk ederek sağ kanat çizgisine kadar geldi. Boşa çıkan topu önüne alan Kerem sağ kanattan boş ağlara şutunu çekti. Top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

77'GOOOOOOOOLL! Milli Takımımız, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-1 beraberliği yakaladı. Kenan'ın pasında ceza yayında topla buluşan Barış'ın dönerek vuruşunda top ağlarla buluştu.

62'A Milli Futbol Takımımız gole yaklaştı. Arda Güler, Barış Alper'le girdiği verkaçta bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Szczesny gole izin vermedi.

55'KAÇTI! Arda Güler'in derin pası ile savunma arkasına sarkan Barış Alper, ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda kaleci Szczesny'i geçemedi, korner.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.

44'Semih'in pasında ceza sahasının solunda tola buluşan Kerem'in vuruşunda top kaleciden döndü. Devamında ofsayt bayrağı havada.

37'Orkun'un ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

25'İrfan Can'ın pasında Hakan ceza sahasının sağında topla buluştu. Hiç beklemeden vuruşunu yapan Hakan'ın şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

21'Hakan'ın araya gönderdiği pasta savunma arkasına sarkan Kerem'in ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top kaleciden döndü. Dönen topu önüne alan Mert'in vuruşunda bu kez de savunmadan döndü. Son olarak topu önüne alan İrfan Can'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

12'GOL! Polonya, Swiderski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Orta sahadan gönderilen uzun topta Lewandowski, geçerek topu önüne aldı ve pasını Swiderski'ye verdi. Swiderski'de karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.

9'Ceza sahasının solunda topla buluşan Kerem'in çaprazdan vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

4'Millilerimiz rakip yarı alanda top çeviriyor.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Polonya - Türkiye ilk 11'ler

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Zielinski, Piotrowski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski

Türkiye: Mert, Kaan, Samet, Abdülkerim, Mert Müldür, Salih, Hakan, İrfan Can, Orkun, Kerem, Semih

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Hull City), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)