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DMM "sürücüyle jandarma personelinin tartışması" iddiasıyla paylaşılan görüntüyü yalanladı

DMM "sürücüyle jandarma personelinin tartışması" iddiasıyla paylaşılan görüntüyü yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "bir sürücüyle jandarma personeli arasındaki tartışmayı gösterdiği" iddia edilen görüntünün doğru olmadığını belirtti.

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DMM'nin sosyal medya hesabından, söz konusu görüntülerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İddiaya konu görüntülerdeki şahsın Jandarma Genel Komutanlığı ile bir ilişkisi bulunmadığı ve görüntülerdeki olayın kurgu olduğu tespit edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarının itibarını hedef almak maksadıyla yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

DMM
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