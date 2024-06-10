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Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde AFAD'ın bildirdiği habere göre 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

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Malatya'da merkez üssü Yeşilyurt olan deprem vatandaşları korkuttu. AFAD verilerine göre saat 23.15'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem kentte panik yarattı.

Kandilli: Deprem 3.5 büyüklüğünde

Kandilli Rasathanesi de depremin 3.5 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı.

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