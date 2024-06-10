Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde AFAD'ın bildirdiği habere göre 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.Abone ol
Malatya'da merkez üssü Yeşilyurt olan deprem vatandaşları korkuttu. AFAD verilerine göre saat 23.15'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem kentte panik yarattı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 10, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2024-06-10
Saat:23:15:30 TSİ
Enlem:38.31889 N
Boylam:38.24083 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/LmQvtmdwtP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli: Deprem 3.5 büyüklüğünde
Kandilli Rasathanesi de depremin 3.5 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı.