BIST 9.998
DOLAR 32,35
EURO 34,85
ALTIN 2.401,55
HABER /  DÜNYA

BM: Sudan'da yerinden edilenlerin sayısı 10 milyonu aştı

BM: Sudan'da yerinden edilenlerin sayısı 10 milyonu aştı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), iç savaşın devam ettiği Sudan'da yerinden edilenlerin sayısının 10 milyonu aştığını bildirdi.

Abone ol

IOM Sözcüsü Mohammedali Abunajela, Sudan'daki yerinden edilme krizine ilişkin açıklama yaptı.

Çatışmaların yaşandığı Sudan'da yerinden edilenlerin sayısının 10 milyonu aştığını kaydeden Abunajela, "2 milyondan fazla Sudanlı yurt dışına, çoğunlukla da komşu Çad, Güney Sudan ve Mısır'a geçti." dedi.

Sudan'daki iç savaş
Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde süren savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini korurken HDK'nın, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

ÖNCEKİ HABERLER
Van'da kalp yetmezliği olan bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
Van'da kalp yetmezliği olan bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
Polonya - Türkiye / Canlı yayın
Polonya - Türkiye / Canlı yayın
Cevdet Yılmaz: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38’ler seviyesine inecek
Cevdet Yılmaz: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38’ler seviyesine inecek
Ankara'nın Bala ilçesinde korkutan deprem!
Ankara'nın Bala ilçesinde korkutan deprem!
Malavi Devlet Başkan Yardımcısını taşıyan askeri uçak kayboldu!
Malavi Devlet Başkan Yardımcısını taşıyan askeri uçak kayboldu!
Antony Blinken: Hamas'a baskı yapın!
Antony Blinken: Hamas'a baskı yapın!
Galatasaray'a Fofana müjdesi! Monaco kararını verdi
Galatasaray'a Fofana müjdesi! Monaco kararını verdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan - Aliyev görüşmesinin detaylarını paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan - Aliyev görüşmesinin detaylarını paylaştı
Bakan Yaşar Güler Pakistan Genelkurmay Başkanı Mirza'yı kabul etti
Bakan Yaşar Güler Pakistan Genelkurmay Başkanı Mirza'yı kabul etti
Ankara'da kan donduran olay! Karısını ve kızını öldürüp intihara kalkıştı
Ankara'da kan donduran olay! Karısını ve kızını öldürüp intihara kalkıştı
Bakan Fidan Rus-Türk İş İnsanları Birliğinin etkinliğine katıldı
Bakan Fidan Rus-Türk İş İnsanları Birliğinin etkinliğine katıldı
Antalya'da hava sıcaklığı 45 dereceye çıkacak
Antalya'da hava sıcaklığı 45 dereceye çıkacak