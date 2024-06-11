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Anadolu Efes Fenerbahçe'yi yendi, seride farkı 1'e indirdi

Anadolu Efes Fenerbahçe'yi yendi, seride farkı 1'e indirdi

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 82-81 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 82-81 mağlup eden Anadolu Efes, seride durumu 2-1'e getirdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan taraf Fenerbahçe Beko oldu. Wilbekin ve Hayes-Davis'in sayılarıyla skor 7-0'a geldi. Anadolu Efes'te Ercan Osmani pota altında etkili olurken, lacivert-beyazlı takım çeyreğin bitimine 2 dakika kala farkı 1 sayıya indirdi: 11-10. İlk çeyrek, Fenerbahçe Beko'nun 16-13 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyot Fenerbahçe Beko'nun 4-0'lık serisiyle başladı: 20-13. Ercan Osmani ve Doğuş Özdemiroğlu'nun etkili oyunuyla 10-3'lük seri yakalayan Anadolu Efes eşitliği yakaladı: 23-23. Karşılıklı basketlerin ardından Oturu'nun serbest atıştan bulduğu sayılarla Anadolu Efes maçta ilk kez öne geçti: 25-27.

Larkin'in 3 sayılık basketinin ardından Wilbekin ve Sertaç Şanlı'yla 5-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko yeniden öne geçti: 32-30.

Kalan sürede üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler devreyi 39-34 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Anadolu Efes farkı önce 3 sayıya indirdi, ardından Willis'in 3 sayılık basketiyle eşitliği yakaladı: 44-44.

Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünde Anadolu Efes'te takımın en skorer ismi Ercan Osmani ile Elijah Bryant dörder faule ulaştı.

Çeyreğin son bölümüne kadar iki takım da karşılıklı sayılarla eşitliği bozamadı: 54-54.

Fenerbahçe Beko'da Papagiannis, Anadolu Efes'te de Doğuş Özdemiroğlu son hücumlarda basketi bulurken, çeyrek 56-56'lık eşitlikle sona erdi.

Müsabakanın son çeyreğine Fenerbahçe Beko pota altından bulduğu basketlerle başladı. Sarı-lacivertliler Papagiannis ve Sertaç Şanlı'yla 9 sayı bulurken skor da 65-60'a geldi.

Bryant'ın 5 faulle oyundan çıkmasının ardından Wilbekin ve Calathes'in 3 sayılık basketleriyle fark 7 sayıya çıkarken, Anadolu Efes mola aldı: 72-65.

Molanın ardından savunmada etkili olan lacivert-beyazlılar, pota altı basketleriyle farkı 1 sayıya indirdi: 72-71.

Kalan sürede iki ekip de pota altı ve serbest atışlarla skor üretirken, bitime 24 saniye kala Anadolu Efes eşitliği yakaladı: 80-80.

Bitime 3.8 saniye kala Willis'in faulü sonrasında 2 serbest atış kullanan Hayes-Davis, bu atışlardan birini sayıya çevirdi: 81-80.

Son topu kenardan kullanan Anadolu Efes, Larkin'le çember altından sayıyı bulurken maçı da 82-81 kazandı.

Anadolu Efes, deplasmandaki karşılaşmayı kazanarak seride durumu 2-1'e getirdi. Final serisinin dördüncü karşılaşması 12 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Beko, taraftarı önündeki bu maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

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