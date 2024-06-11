BIST 9.998
DOLAR 32,37
EURO 34,88
ALTIN 2.394,09
HABER /  DÜNYA

İsrail parlamentosunda, Ultra Ortodoks Yahudileri sevindiren karar

İsrail parlamentosunda, Ultra Ortodoks Yahudileri sevindiren karar

İsrail parlamentosunda, Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) zorunlu askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Abone ol

İsrail ordu radyosunun haberinde, Haredilere askerlik hizmetinden muafiyet tanıyan zorunlu askerlik yasa tasarısının, Savunma Bakanı Yoav Galant'ın muhalefetine rağmen parlamentodaki 120 milletvekilinden 63'ünün oyuyla onaylandığı belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de söz konusu yasa tasarısının, 57 milletvekilinin hayır oyuna karşılık 63 milletvekilinin evet oyu kullanması sonucu oy çoğunluğuyla kabul edildiği aktarıldı.

Tasarının yürürlüğe girmesi için ikinci ve üçüncü okumada onaylanmak üzere parlamentonun Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'nde tartışılacak.

Harediler İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor

Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Ülkedeki Haredi Yahudilerinin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

İsrail'de 1 Kasım 2022 seçimlerden zaferle ayrılan Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partilerin yanı sıra ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudilik partileri yer alıyor.

Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredi Yahudilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.

Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat Kursları'nda (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.

İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanun geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Dönüş garantili bayramlaşmaya giden Suriyeliler iddiasıyla ilgili açıklama
Dönüş garantili bayramlaşmaya giden Suriyeliler iddiasıyla ilgili açıklama
Çankırı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 9 yaralı
Çankırı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 9 yaralı
O ilde 31 Ekim'e kadar ormanlara giriş yasaklandı
O ilde 31 Ekim'e kadar ormanlara giriş yasaklandı
Anadolu Efes Fenerbahçe'yi yendi, seride farkı 1'e indirdi
Anadolu Efes Fenerbahçe'yi yendi, seride farkı 1'e indirdi
DMM "sürücüyle jandarma personelinin tartışması" iddiasıyla paylaşılan görüntüyü yalanladı
DMM "sürücüyle jandarma personelinin tartışması" iddiasıyla paylaşılan görüntüyü yalanladı
Malatya'da korkutan deprem!
Malatya'da korkutan deprem!
İsrail'den, Filistin Devleti'ni tanıyan ülke hakkında skandal açıklama
İsrail'den, Filistin Devleti'ni tanıyan ülke hakkında skandal açıklama
Hakkari'dan kahreden haber: Bir polis memurumuz şehit oldu
Hakkari'dan kahreden haber: Bir polis memurumuz şehit oldu
BM'de bir ilk: Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
BM'de bir ilk: Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
AB'den Türkiye'nin asla kabul etmeyeceği, kızdıracak üyelik şartı!
AB'den Türkiye'nin asla kabul etmeyeceği, kızdıracak üyelik şartı!
BM: Sudan'da yerinden edilenlerin sayısı 10 milyonu aştı
BM: Sudan'da yerinden edilenlerin sayısı 10 milyonu aştı
Van'da kalp yetmezliği olan bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
Van'da kalp yetmezliği olan bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi