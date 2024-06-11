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Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Adana'da dün girdiği sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.

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Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde, dün akşam sulama kanalına giren Salih Muhammed'in (14) akıntıda kaybolması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Muhammed'in eşkal bilgilerini belirleyen ekipler, arama çalışması başlattı. Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri de savcılık izninin ardından kanaldaki suyu kesti.

Gece boyunca Muhammed'i arayan yakınları, sabah saatlerinde Alihocalı Mahallesi civarında kanalda bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemede öldüğü belirlenen kişinin Salih Muhammed olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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