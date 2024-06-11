Survivor All Star'da ilk finalist belli oldu

Survivor All Star'da ilk final oyununun sonucunda kolyeyi kazanan ve birinci finalist olan yarışmacı Batuhan oldu.

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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star kıyasıya rekabet sürüyor.

Aylardır devam eden yarışmada artık sona geliniyor. İlk finalistin belli olacağı oyunda ilk elenen yarışmacı Nefise oldu.

Nefise, ''İnanılmaz zor, bugün kötüydüm ve veda ettim. Farklı bir mentalle oyuna tutunmaya çalışacağım yarın. Açık söylemesi gerekirse o düellonun mental yorgunluğunu atlatmadan oyuna gelmek insanı etkiliyor. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım hak eden bugün kolyeyi alır ve kendini finale atar.'' dedi.

Survivor'da bu akşama Seda ve Ogeday da veda etti. Son ikiye Atakan ve Batuhan kaldı.

Survivor 2024 All Star'ın ilk finalisti Batuhan oldu. Batuhan, Atakan'ı yenerek İstanbul finaline doğrudan katılma hakkı kazandı.

Oyunun ardından konuşan Batuhan şunları söyledi:

İnanılmaz mutlu hissediyorum. O uçağa düzgün bineceğim. Güçlü bineceğim. Bunu bütün aileme, babama, kardeşime, destekçilerime armağan ediyorum. Pankartları hazırlayın geliyoruz.