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‘Meral Akşener ofis tuttu’ iddiası kulisleri dalgalandırdı! Gerçek ortaya çıktı

‘Meral Akşener ofis tuttu’ iddiası kulisleri dalgalandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı sürpriz görüşmeye ilişkin tartışmalar sürerken, İYİ Parti kurucu Genel Başkanı Meral Akşener hakkında dün ortaya atılan “ofis tuttu” iddiası da siyaset kulislerini yeniden dalgalandırdı.

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Milliyet'ten Coşkun Ergül'ün haberine göre Meral Akşener’in, Çankaya’da Cinnah Caddesi 57 numarada ofis tuttuğu öne sürüldü.

Milliyet’in sorularını yanıtlayan Akşener’in Protokol Müdürü Sinan İnce ise, “Cinnah Caddesi 57 numaralı adresteki ofis benim ofisim, genel başkanla hiçbir ilgisi yok. Genel Başkan için değil orası, onun öyle bir planı da yok. Ofis hazır bir yer, yeni taşınılmış bir yer de değil” dedi.

Kendisine ait ofis adresini Akşener'in ofisi olarak gösteren...

İnce, kendisine ait ofis adresini, Akşener’in ofisi olarak gösteren herkesi mahkemeye vereceğini söyledi.

İnce’nin bu açıklamasına karşın, Akşener’in ihtiyaç duyması halinde, protokol müdürünün ofisini kullanabileceği belirtiliyor.

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