Daha da sıcak olacak, Meteoroloji'nin haritası alarm veriyor! 45 dereceyi göreceğiz saat verildi sokağa adım atmayın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde daha da artacağını bildirdi. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların İstanbul'da 34, Antalya'da 45 derece olması bekleniyor.
Hava sıcaklıkları Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor.
Son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak daha da artacağı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece, diğer bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıkların batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.
Önümüzdeki günlerde en yüksek sıcaklıkların Ankara'da 34-36, İstanbul'da 32-34, İzmir'de 37-40, Kayseri'de 31-35, Aydın'da 42-45, Balıkesir'de 39-42, Bursa'da 37-39,