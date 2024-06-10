Daha da sıcak olacak, Meteoroloji'nin haritası alarm veriyor! 45 dereceyi göreceğiz saat verildi sokağa adım atmayın

Son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak daha da artacağı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece, diğer bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.