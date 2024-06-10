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Daha da sıcak olacak, Meteoroloji'nin haritası alarm veriyor! 45 dereceyi göreceğiz saat verildi sokağa adım atmayın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Daha da sıcak olacak, Meteoroloji'nin haritası alarm veriyor! 45 dereceyi göreceğiz saat verildi sokağa adım atmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde daha da artacağını bildirdi. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların İstanbul'da 34, Antalya'da 45 derece olması bekleniyor.

Daha da sıcak olacak, Meteoroloji'nin haritası alarm veriyor! 45 dereceyi göreceğiz saat verildi sokağa adım atmayın

Hava sıcaklıkları Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor.

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Daha da sıcak olacak, Meteoroloji'nin haritası alarm veriyor! 45 dereceyi göreceğiz saat verildi sokağa adım atmayın

Son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak daha da artacağı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece, diğer bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Daha da sıcak olacak, Meteoroloji'nin haritası alarm veriyor! 45 dereceyi göreceğiz saat verildi sokağa adım atmayın

Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıkların batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.

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Daha da sıcak olacak, Meteoroloji'nin haritası alarm veriyor! 45 dereceyi göreceğiz saat verildi sokağa adım atmayın

Önümüzdeki günlerde en yüksek sıcaklıkların Ankara'da 34-36, İstanbul'da 32-34, İzmir'de 37-40, Kayseri'de 31-35, Aydın'da 42-45, Balıkesir'de 39-42, Bursa'da 37-39, 

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