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Antalya'da büyük panik! Bungalov evler alev alev yandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da büyük panik! Bungalov evler alev alev yandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde turistik işletmede çıkan yangında çok sayıda bungalov ev zarar gördü.

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Olympos Antik Kenti yakınındaki Kadir Karataş'a ait "Kadir'in Ağaç Evleri" adlı turistik işletmedeki bungalov evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

İşletmedeki bungalov evlerin hasar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yaklaşık 15 yıl önce çıkan yangında da işletme zarar görmüştü.

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