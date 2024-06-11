Bodrum'da 1 milyon 115 bin liralık hesap kesen restoranın hiç vergi ödemediği ortaya çıktı

Bodrum’da faaliyet gösteren ve milyonluk hesap fişiyle gündem olan Bodrum Yalıkavak Restoran işletmesindeki Fransız firma Bagatelle'nın hiç vergi ödemediği ortaya çıktı. Ekonomi yazarı Murat Ağırel ayrıntıları yazdı, Mehmet Şimşek'e ağır eleştirilerde bulundu.

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Hükümetin yeni vergi düzenlemeleriyle ilgili tartışmalar sürerken toplanan vergilere yönelik adaletsizlik eleştirileri sürüyor.

Zenginlerin daha az vergi ödediği görüşüne bir örnek Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'den geldi. "Vergi vermeyen milyonluk mekanlar" başlıklı yazısında Bodrum'da çok sayıda lüks restoranın vergi ödemediğini yazdı.

2023 tarihli 1 milyon 115 bin liralık hesap fişiyle sosyal medyada gündem olan restoranı araştıran Ağırel, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bagatelle hiç vergi ödememiş"

"Toplamda ödenen rakam 1 milyon 115 bin TL. Sosyal medyada yeni gibi paylaşılan fotoğraf 2023 yılına ait. 20 kişilik bir gruba verilen hizmet neticesinde kesilen tutar bu.

20 set mönü 120 bin, 16 adet alkolsüz içecek 3 bin 200 TL, alkollü içecekler vs. Ben olayın vergi kısmındayım.

Bahse konu işletme Bodrum Yalıkavak Restoran işletmesindeki Fransız firma Bagatelle adlı firma.

Mönüsü internette de var. 85 bin TL’ye tek şişe içki de satıyor 4 bin TL’ye kadeh içki de satıyor. Fiyatları yüksek. Bilenler bunu bilerek gidiyorlar zaten.

Yalıkavak Marina’da birçok restoran fiyatları ile bizlerin gidip oturabileceği yerler değil. Hatırlarsanız suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşalarında da sıkça gündeme gelen bu yerin yönetiminde Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar da bulunuyordu. Sonra bu iki isim yönetimden ayrıldı.

Peki, şimdi kim yönetiyor?

15 Nisan 2024 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre Koray Atalık, Razım Panahov, Rafet Metin. Bakın otel, restoran yeri kiralama, yatlara verilen milyarlarca TL’ye karşılık gelen hizmetlerden bahsediyorum.

“Acaba bu işletme ne kadar vergi vermiştir?” diye baktım. Rakam ile 0, yazı ile 0... Yani bu işletmenin gelirleri giderlerini karşılamıyormuş!

Peki bu marinada yer alan ve Bagatelle isimli firmanın sahipleri kim ve ne kadar vergi ödemiş?

Devam edelim...

2023'te 2 bin 163 lira vergi ödemiş

Yine marinanın içerisinde yer alan BIRDS var. Sahibi Elma Partners adlı bir kuruluş. Yöneticileri Rus uyruklu Nazar Zeynalov ve Rus uyruklu Seymur Aslanov. “BIRDS” adlı kuruluş 2021, 2022, 2023 yılında ne kadar vergi ödemiş? Sıfır (0), efendim. Yani geliri giderini karşılamamış. Sahibi Elma Partners 2021, 2022, 2023 yılında ne kadar vergi ödemiş?

2021, 2022 matrahsız; 2023 yılında 8 bin 653 Türk Lirası matrah beyan etmiş 2 bin 163 Türk Lirası vergi ödemiş. Yani 2023 yılında bir kadeh parası kadar vergi ödemiş."

"Bu mekânların hiçbirine bir tane bile müfettiş göndermeyecek"

Rakamları paylaşan Ağırel, daha sonra yazısında Mehmet Şimşek çok sert eleştiriler yöneltti:

"Sayın Mehmet Şimşek, kusura bakmasın biraz ağır konuşacağım. Bu mekânların hiçbirine bir tane bile müfettiş göndermeyecek. Onun hayat görüşünde tüm işi yoksula, halka yıkmak var. Zenginlik ve zenginler, bu liberal görüşün kutsalı. "