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TÜİK ticaret satış hacmi verilerini açıkladı: Dikkat çeken artış

TÜİK ticaret satış hacmi verilerini açıkladı: Dikkat çeken artış

TÜİK tarafından ticaret satış hacmi verileri açıkladı. Buna göre yıllık ticaret satış hacmi nisan ayında yüzde 2,5 ve perakende satış hacmi yüzde 10,2 oranında artış gösterdi. Aylık olarak ise ticaret satış hacmi yüzde 4,6 ve perakende satış hacmi yüzde 1,8 oranında azaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi yayınlandı.

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 19,0 azaldı.

Toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 10,2 arttı.

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 4,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 4,7 azaldı.

Toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,7 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,8 azaldı.

 

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