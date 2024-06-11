BIST 10.041
DOLAR 32,37
EURO 34,84
ALTIN 2.400,18
HABER /  DÜNYA

Rusya'da Su-34 savaş uçağı düştü, pilotları öldü

Rusya'da Su-34 savaş uçağı düştü, pilotları öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu’na bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti’nde bir Su-34 savaş uçağının düştüğünü, iki pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti’nde dağlık bölgede Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Su-34 savaş uçağının planlı eğitim uçuşu esnasında ıssız bir bölgeye düştüğü belirtildi. Uçağın iki pilotunun da öldüğü ifade edildi.

İlk belirlemelere göre uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğü kaydedilen açıklamada, olay yerine Savunma Bakanlığından bir heyetin gittiği aktarıldı.

Rus yapımı Su-34 çift pilotlu süpersonik avcı bombardıman uçakları, nükleer silahlar da dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli hava taarruzlarında kullanılmak üzere geliştirildi.

Su-34, çeşitli koşullarda gece, gündüz, kara ve hava hedeflerine yönelik kullanılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Çarpışma sonrası yangın çıktı! Feci kaza ölenler var
Çarpışma sonrası yangın çıktı! Feci kaza ölenler var
Bodrum'da 1 milyon 115 bin liralık hesap kesen restoranın hiç vergi ödemediği ortaya çıktı
Bodrum'da 1 milyon 115 bin liralık hesap kesen restoranın hiç vergi ödemediği ortaya çıktı
Antalya'da büyük panik! Bungalov evler alev alev yandı
Antalya'da büyük panik! Bungalov evler alev alev yandı
Cevdet Yılmaz: KKM geçici bir düzenlemeydi şimdi adım adım çıkıyoruz
Cevdet Yılmaz: KKM geçici bir düzenlemeydi şimdi adım adım çıkıyoruz
Devre mülk sahipleri yabancılara yüksek fiyatlardan satış yalanıyla 5 milyon lira dolandırıldı
Devre mülk sahipleri yabancılara yüksek fiyatlardan satış yalanıyla 5 milyon lira dolandırıldı
Bursa'da kalp krizi 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
Bursa'da kalp krizi 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
‘Meral Akşener ofis tuttu’ iddiası kulisleri dalgalandırdı! Gerçek ortaya çıktı
‘Meral Akşener ofis tuttu’ iddiası kulisleri dalgalandırdı! Gerçek ortaya çıktı
Hamas'tan BMGK'daki ateşkes kararına yanıt: Aracılarla işbirliğine hazırız
Hamas'tan BMGK'daki ateşkes kararına yanıt: Aracılarla işbirliğine hazırız
Survivor All Star'da ilk finalist belli oldu
Survivor All Star'da ilk finalist belli oldu
İsrail ordusu Gazze'de kayıp vermeye devam ediyor
İsrail ordusu Gazze'de kayıp vermeye devam ediyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in eşini ve kızlarını kabul etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in eşini ve kızlarını kabul etti
Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nın Gazze ateşkes kararını değerlendirdi
Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nın Gazze ateşkes kararını değerlendirdi