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Eski CHP'li vekil Musa Gökbel hayatını kaybetti

Eski CHP'li vekil Musa Gökbel hayatını kaybetti

CHP'nin eski Muğla Milletvekili 76 yaşındaki Musa Gökbel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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CHP'nin 18. Dönem Muğla Milletvekili Musa Gökbel, 76 yaşında hayatını kaybetti. 1987-1991 yılları arasında Muğla'yı temsil eden Gökbel, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Gökbel'in cenazesi, 12 Haziran Çarşamba günü Bodrum Çarşı Adliye Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Bitez Mezarlığı'nda defnedilecek. Siyaset dünyasından pek çok isim, Gökbel'in vefatı nedeniyle taziye mesajları yayınladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gökbel'in vefatı üzerine sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı paylaştı. Aras, mesajında şunları ifade etti:

"Muğla ve Bodrum siyasetinin değerli ismi, CHP 18. Dönem Milletvekilimiz Sayın Musa Gökbel’in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm örgütümüze sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

CHP
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