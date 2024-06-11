Bahçeli'den Erdoğan-Ayşe Ateş görüşmesiyle ilgili dikkat çeken açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek olmasıyla ilgili "Sayın cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, dinleyebilir, bizce mahsuru yoktur. Mahsurlu olan taraf aslı olmayan söylentileri, gemi azıya alması, fitnenin kamçılanmasıdır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşeceğinin açıklanması gündemi hareketlendirdi.

Sinan Ateş cinayetinin MHP ile bağlantılı olduğu iddiasına Bahçeli, meydan okumuş ve hesaplaşmaya hazır olduklarını belirtmişti.

Sürpriz gelişme sonrası gözler MHP'ye çevrildi. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın görüşmelerinin çarpıtılmasını ibretle takip ediyoruz"

"Gizli amaçların iç yüzüne ışık tutup oyunları bozacak cesaret ve zekaya sahip olmalıyız. Macerayı akımlara kapılmaktan özenle sakınmalıyız. Kulis bilgisi diye servis edilen dedikoduları, yalan rüzgarlarını, özellikle sayın cumhurbaşkanımızın görüşmelerinin çarpıtılmasını ibretle takip ediyoruz.

Sayın cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, dinleyebilir, bizce mahsuru yoktur. Mahsurlu olan taraf aslı olmayan söylentileri, gemi azıya alması, fitnenin kamçılanmasıdır. Kaynayan dedikodu kazanının basıncını düşürmek alternatif yol olarak değerlendirilmeli. Maşayı değil tutan ve tutturan elleri de görmeliyiz.

Dolduruşa gelerek davamızı sürdürmedik. Dibi görünmeyen kuyulardan susuzluğumuzu gidermek için dahi olsa su içmedik. Dik durduk, doğru olduk; düzgün yaşadık. Kalbimizde Allah inancı, kaderimizde millet iradesi, arkamızda şehitlerimizin hatırası, ömrümüzde lider ülke Türkiye'nin hayali ile aralıksız yürüyoruz. Son zamanlarda ülkemiz aleyhine tehdit sarmalının gittikçe ilerlediğini, provokasyonlara hız verildiğini görüyoruz. Türkiye'yi hedef haline getirmek isteyenlere taviz vermeyeceğiz. Tersi olursa milletimizin yüzüne bakamayız."

CHP'ye DEM Parti ve kayyum tepkisi

"DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı'nın hukuk sınırları kapsamında görevden el çektirilmesi ardından geçtiğimiz çarşamba günü silahlı terör örgütünü yönetmek suçundan 19 yıl 6 ay hüküm alarak tutuklanması, Türk devlet ve hukuk onurunun şaşmaz hükmüdür. DEM'in hedefi yöre insanına hizmet etmek değildir. DEM'in hedefi derdimize deva, ihtiyaçlarına çare olmak değildir. DEM'li belediyelerin hemen hepsinde paralel yönetim, PKK'nın sözde komiserleri vasıtasıyla ağırlığı ve gölgesi altındadır.

30'a yakın örgüt üyesi başkan koltuğunda oturuyor. CHP, Demlenmiş ve Atatürk ile yollarını çoktan ayırmıştır. Özgür Bey kavga istediğimizi söyleyip duruyor bizim böyle bir niyetimiz yoktur. Şayet kavga edeceksek Özgür Bey rahat olsun o bizim klasmanımızda da kalitemizde de ağırlığımızda da değildir. Özel işine baksın. Bizim meselemiz maşalarla değil tutan ellerledir."

"Sanıyorum bu insana benzeyen canlı fazla yürek yemiş"

"DEM'in Mardin milletvekili TBMM'de açıkça 'Kürdistan'da işgalcisiniz düşmanlığınızın altında kalacaksınız. Kürtleri vatandaş saymıyorsunuz. Halkımızı direnişe davet ediyoruz.' dedi. Sanıyorum bu insana benzeyen canlı fazla yürek yemiş. Bu milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılarak adalet önünde hesap vermesi acil ihtiyaçtır."

ABD'ye Suriye tepkisi

ABD, Suriye kuzeyinde örgüte seçim yaptırmak için uygun bir ortam ve zaman kollamakta. Bu olacak şey değildir. Sineye çekilecek durum olamayacaktır. Ağustos aynının işaret edilmesi skandal üstüne skandaldır. Haklı tepkisi sözde seçimleri erteletmiştir. Bununla yetinmemizi kimse bekleyemez. Sözde seçimler gündemden tamamen çıkarılmalı, bir daha tartışma konusu yapılmamalıdır. Suriye'nin dağılmasına karşıyız. Toprak bütünlüğüne saygılıyız, her devletin de saygı duymasını bekleriz. Sözde demokratik manevralar yapmak Türkiye için haklı operasyon nedenidir. Seyirci kalmak Türk vatanını felakete sürüklemekle eş değerdir. Alarm zilleri çalan gelişmeleri bölge ülkelerinin ve Rusya'nın sessizce izlemesi düşündürücüdür. Terör devleti kurmak isteyenlere meydanın boş olmadığını, tetikte beklediğimizi hatırlatmak isterim.