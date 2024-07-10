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MHP'li İsmet Büyükataman'dan, Özgür Özel'in "bozkurt işareti yapan doktorlarla" ilgili açıklamasına tepki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MHP'li İsmet Büyükataman'dan, Özgür Özel'in "bozkurt işareti yapan doktorlarla" ilgili açıklamasına tepki

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "bozkurt işareti yapan doktorlarla" ilgili ifadelerine tepki gösterdi.

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UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024'te Avusturya maçındaki bozkurt işareti nedeniyle milli futbolcu Melih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

Karara tepki olarak birçok kullanıcı, sosyal medyada bozkurt işareti yaptıkları fotoğrafları paylaştı. Bunlardan biri de bir grup doktorun ameliyat sırasında bozkurt işareti yaparken paylaştıkları fotoğraf oldu.

Özel'in 2020'deki sözleri yeniden gündem oldu

Tartışmalar sürerken sosyal medyada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2020 yılında bir konuşmasında kullandığı, "Doktorun rabia yapanı, kurt işareti yapanı olmaz" sözleri paylaşılmaya başlandı. Bu sözlerin gündem olması üzerine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yayınladığı açıklamayla Özel'e tepki gösterdi. 

Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özel'in zihninin derinlerindeki Türk düşmanlığının bir kez daha ayyuka çıktığını" öne sürdü.

"DEM'in peşine takılan Özgür Özel'in sinsi sözlerinin esas hedefi Türklük'tür"

Özel'in terörist başına özgürlük isteyenlere, şanlı Türk ordusuna iftira atanlara, terör örgütü propagandası yaparak doktorluk mesleğini lekeleyenlere Hipokrat yeminini hatırlatmaya cesaret edemediğini ifade eden Büyükataman, Özel'in, bozkurt işareti yapanları hedefe koyduğunu, tarafını bir kez daha gösterdiğini belirtti. Büyükataman, şunları kaydetti:

"Büyük Türk milletine ve aziz milletimizin tüm değerlerine karşı eli kanlı teröristlerle saf tutan, her türlü bölücülüğe ifade özgürlüğü maskesiyle sahip çıkan CHP'nin 'bozkurt hazımsızlığı' köklerinden ne kadar koptuğunu, kuruluş ayarlarından eser kalmadığını göstermektedir. Her fırsatta Türk milletine ve devletine saldıran TTB'nin ve DEM'in peşine takılan Özgür Özel'in sinsi sözlerinin esas hedefi Türklük'tür.

Özgür Özel'e ilk tavsiyemiz bir an evvel Gazi Mustafa Kemal Atatürk çizgisine dönmesi ve Türk düşmanları ile işbirliği sevdasından vazgeçmesidir. İkinci tavsiyemiz ise içten içe yanıp tutuştuğu cumhurbaşkanı adaylığı hevesiyle kör olan gözlerini açması ve geçmişte uyarılarımızı dikkate almayarak Türk ve Türkiye karşıtı her türlü ortaklığı gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'nun bugün ne durumda olduğuna bakmasıdır."

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