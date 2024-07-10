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Mehmet Büyükekşi'den TFF Başkanlığı için adaylık kararı! Herkesi ters köşe yaptı

Mehmet Büyükekşi'den TFF Başkanlığı için adaylık kararı! Herkesi ters köşe yaptı

18 Temmuz'da yapılacak olan TFF Başkanlığı seçimleri öncesi mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin aday olup olmayacağı merak edilirken, Büyükekşi kararını verdi. İşte detaylar...

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Yakın zamanda yapılacak TFF Başkanlığı seçimi öncesi resmi olarak tek aday Servet Yardımcı durumundayken mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin aday olup olmayacağı merak ediliyordu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; daha önce aday olması beklenmeyen Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlık seçimlerinde aday oldu.

Kulüpleri tek tek aradı 

Büyükekşi kulüpleri tek tek arayarak seçim için destek istemeye başladı. Süper Lig'de birden fazla kulübün Büyükekşi'yi destekleme kararı aldığı öğrenildi.

Mehmet Büyükekşi'nin de kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

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