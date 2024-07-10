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Beşiktaş'ta Slovenya kampının kadrosu belli oldu! O isimler yok

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş'ta Slovenya kampının kadrosu belli oldu! O isimler yok

 Sezon hazırlıkları için Slovenya'nın Maribor kentine gidecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosundaki Semih Kılıçsoy, kampa 15 Temmuz'da dahil olacak.

Beşiktaş'ın 29 kişilik kamp kadrosunda Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Javi Montero, Ante Rebic ve izinli Mert Günok yer almadı.

Beşiktaş'ın 20 Temmuz'a kadar sürecek Slovenya kampının kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Onur Bulut, Arda Berk Özüarap, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gabriel Paulista, Omar Colley, Emrecan Uzunhan, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Al Musrati, Milot Rashica, Ajdin Hasic, Jackson Muleka, Vincent Aboubakar, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç."

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