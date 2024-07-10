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Emekli maaşlarına zam toplantısı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam toplantısı! 4 isim bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilerin maaşlarına zam yapılması için toplantı kararı aldı.

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Hükümet en düşük emekli maaşının artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bir araya gelecek.

Milyonların gözü bu dörtlü görüşmeden çıkacak kararda. Toplantının bugün ya da yarın önemli bir toplantının yapılması bekleniyor. Toplantının gündemi emekli maaşı olacak.

Edinilen bilgiye göre seyyanen zammın mümkün olmadığı söyleniyor. Belirli bir rakamın ve asgari ücret seviyesi çıkarılmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

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