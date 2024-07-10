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Gazze'de son 24 saatte 52 Filistinli katledildi! Toplam can kaybı 38 bin 295'e yükseldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gazze'de son 24 saatte 52 Filistinli katledildi! Toplam can kaybı 38 bin 295'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 52 artarak 38 bin 295'e çıktı.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 278 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 52 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 208 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 295'e, yaralananların sayısının da 88 bin 241'e çıktığı aktarıldı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde sürdürdüğü bombardımanların büyük yıkıma yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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