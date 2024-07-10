Sanayi üretimi yıllık yüzde 0,1 azaldı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre sanayi üretimi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarken, yıllık olarak yüzde 0,1 azaldı.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Mayıs ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini paylaştı.

Yapılan açıklamada yer alan verilere göre, Mayıs ayında sanayi üretimi aylık yüzde 1,7 artarken, yıllık yüzde 0,1 oranında azaldı.

Açıklanan verilere göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.

Sanayinin alt sektörleri ele alındığında, 2024 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,9 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,0 arttı.