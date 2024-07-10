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ENYAKIT ve Türk Hava Yolları'ndan mil kazandıran yeni iş birliği

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ENYAKIT ve Türk Hava Yolları'ndan mil kazandıran yeni iş birliği

Türkiye'nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansının sahibi ENYAKIT ve Türk Hava Yolları (THY) arasında yenilenen iş birliği kapsamında ENYAKIT istasyonlarına uğrayan elektrikli araç sahiplerinin milleri, üyelik statüsüne göre katlanacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, daha önce Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcı şirketi THY'nin yolcu programı Miles&Smiles ile sözleşme imzalayan ENYAKIT mil kampanyası başlattı.

Yenilenen iş birliği doğrultusunda 5-31 Temmuz'da geçerli kampanya kapsamında ENYAKIT'ın istasyonlarına uğrayan elektrikli araç sahiplerinin milleri, üyelik statüsüne göre katlanacak.

Miles&Smiles Classic, Classic Plus üyeler her 1 kilovatlık şarj karşılığında 2 mil, Elite, Elite Plus üyeler her 1 kilovat karşılığında 3 mil kazanabilecek. ENYAKIT müşterileri araçlarını şarj ederken kazanacakları bu milleri, ödül bilet düzenleme, uçuş esnasında kabin sınıfını yükseltme gibi birçok hizmeti alırken kullanabilecek.

Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles, miller ile ödül bilet düzenleme, bilet sınıfını yükseltme, ekstra bagaj satın alma, Cash&Miles ile bilet ücretinin bir kısmını ödeyebilme, koltuk seçimi yapma, Tax&Smiles ile ödül bilet vergilerini ödeme, Miles&Smiles anlaşmalı banka kartlarıyla harcama yapma imkanı sunuyor. Ayrıca mil harcama platformu shopandmiles.com üzerinden miller ile alışveriş yapmak mümkün.

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