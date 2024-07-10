BIST 10.723
DOLAR 32,95
EURO 35,68
ALTIN 2.514,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya sahillerinde denize girişler yasaklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sakarya sahillerinde denize girişler yasaklandı

Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Abone ol

Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Saçı, makyajı ve derin yırtmacı olay oldu! Zeytin Ağacı galasında Seda Bakan gözleri üzerine çekti
Foto Galeri Saçı, makyajı ve derin yırtmacı olay oldu! Zeytin Ağacı galasında Seda Bakan gözleri üzerine çekti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kadir İnanır'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakıma kaldırıldı
Kadir İnanır'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakıma kaldırıldı
İngiltere'de yeni bir dinozor türüne ait fosil bulundu
İngiltere'de yeni bir dinozor türüne ait fosil bulundu
Trafik kazasında oğlu ve kayınpederini kaybeden Naldo:Bu acının bedeli kaç yıldır?
Trafik kazasında oğlu ve kayınpederini kaybeden Naldo:Bu acının bedeli kaç yıldır?
15 Temmuz şehitleri ikiz polislerin babasının acısı dinmiyor
15 Temmuz şehitleri ikiz polislerin babasının acısı dinmiyor
ABD'deki Türklerden Biden'a mektup: ABD demokrasisi için tehlikeli madde!
ABD'deki Türklerden Biden'a mektup: ABD demokrasisi için tehlikeli madde!
Gurbetçiler için karar! Ticaret Bakanlığı yurda gelişlerde yeni tedbir aldı
Gurbetçiler için karar! Ticaret Bakanlığı yurda gelişlerde yeni tedbir aldı
İYİ Parti'de 'Rıdvan Uz' krizi! İhracı istenmişti, karar verildi
İYİ Parti'de 'Rıdvan Uz' krizi! İhracı istenmişti, karar verildi
TÜİK'in enflasyon sepeti eleştirilerine verdiği yanıtta matematik işlem hatası gündem oldu
TÜİK'in enflasyon sepeti eleştirilerine verdiği yanıtta matematik işlem hatası gündem oldu
AKOM'dan İstanbul'un doğu ilçeleri için sağanak uyarısı
AKOM'dan İstanbul'un doğu ilçeleri için sağanak uyarısı
Cem Küçük sordu: Şu emekli işini çözmek zor mu?
Cem Küçük sordu: Şu emekli işini çözmek zor mu?
Öğretmenlik meslek kanunu teklifi Meclis'te
Öğretmenlik meslek kanunu teklifi Meclis'te
Yaşar Güler 15 Temmuz'u anlattı: Darbeciler odamı bastı
Yaşar Güler 15 Temmuz'u anlattı: Darbeciler odamı bastı