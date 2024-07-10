Sakarya sahillerinde denize girişler yasaklandı

Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Abone ol

Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.