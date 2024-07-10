Saçı, makyajı ve derin yırtmacı olay oldu! Zeytin Ağacı galasında Seda Bakan gözleri üzerine çekti
2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturan Seda Bakan, 2019 yılında Leyla'yı, 2022'de de Ela'yı kucağına aldı. Ekranların sevilen oyuncusu Seda Bakan, önceki gün ise rol aldığı dizinin galasına katıldı. Gazetecilere poz veren Seda Bakan kombiniyle gözleri üzerine çekti.
Netflix'in sevilen dizisi Zeytin Ağacı 11 Temmuz'da ikinci sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkacak. Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı dizinin galası gerçekleştirildi. Galaya ünlü oyuncu Seda Bakan tarzı ile damga vurdu. Siyah tülden ve derin yırtmaçlı bir elbiseyle geceye katılan Bakan'ın saçı ve makyajı da takipçilerinden tam not aldı...
Geçtiğimiz aylarda bir YouTube programına konuk olan Seda Bakan, "Ben iki çocuğuma da 40 mevlütü okuttum. Ne o öyle herkesten hediye beklemek! Çok ayıp değil mi? Ben kimseye bana hediye getirin diyemem.
-Eksikleri ben mi göndereceğim? Bu bir kere bizim kültürümüze aykırı! Gelen zaten eli boş gelmiyor ki. Hediye listesi yapmaya gerek yok, insanlara zulüm... Bence ayıp bir şey.
-Baby shower yapacağına git bebeğinin eksiklerini al. Ben o balonlara verilen paralara daha çok üzülüyorum. Cinsiyet partisi de yapmadım." ifadelerini kullanmıştı.