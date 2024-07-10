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Gurbetçiler için karar! Ticaret Bakanlığı yurda gelişlerde yeni tedbir aldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gurbetçiler için karar! Ticaret Bakanlığı yurda gelişlerde yeni tedbir aldı

Gümrük sınır kapılarında yaz dönemi yolcu geçişleri ile ilgili tedbirler Ticaret Bakanlığı tarafından tek tek açıklandı. Bu kapsamda Kapıkule Gümrük Müdürlüğünde 12 olan yolcu giriş peronu 24 işlem noktasına çıkartıldı. Ayrıca gümrük işlemleri ile ilgili kolaylaştırıcı önlemler de alınarak güvenlik tedbirleri de artırıldı.

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Geçen yıl yaz döneminde Ticaret ve İçişleri bakanlıklarının görevli personel sayısını artırmasıyla, yurt dışındaki vatandaşların yurda giriş ve dönüşlerinde sorun yaşanmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlık olarak, 2024 yaz döneminde gurbetçi vatandaşlarımızın yurda gelişlerinin yoğunlaşması nedeniyle, özellikle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarında yolcu geçişlerinin rahatlatılması amacıyla çeşitli tedbirler almış bulunmaktayız. Bu çerçevede, başka bölgelerden çok sayıda personel takviyesi yapıldı. Kapıkule'de tüm peronlardan geçiş sağlanabilmesi, pasaport ve gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için pasaport polisi takviyesiyle yolcu peronlarının tam kapasite çalışması sağlandı."

Yolcu giriş peronları 2 katına çıkarıldı

Açıklamada, Kapıkule Gümrük Müdürlüğündeki yolcu giriş peronu sayısının 12'den 24'e çıkartıldığı aktarılarak, gümrük ve emniyet personeline kumanya verilmesiyle hizmetin 24 saat boyunca aksamamasının sağlandığına dikkat çekildi.

PTT ve Ziraat Bankası mobil hizmet araçları konumlandırıldı

Yurt dışından gelecek vatandaşlar için tüm kapılardaki anlık yoğunluk durumunun takip edilebileceği kamera görüntülerinin 15 Haziran-15 Eylül tarihlerinde Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü internet sitesi üzerinden yayımlanacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, PTT ve Ziraat Bankası mobil hizmet araçları Kapıkule Gümrük Kapısı'nda konumlandırılmış olup, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilave Saymanlık vezneleri açılmıştır. Bakanlığımızca, gümrük işlemleri ile ilgili kolaylaştırıcı önlemler alınmış olup, Jandarma ve Emniyet birimlerince de gümrük sahalarında gerekli güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Ayrıca vatandaşlarımız için gümrük sahalarında dinlenebilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tüm sosyal alanlar oluşturulmuş olup, saha içerisinde gerekli trafik düzenlemeleri (yol çizgileri, yön levhaları, dubalar) yapılarak, hızlı ve güvenlikli geçiş için gerekli tüm önlemler alınmıştır."

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