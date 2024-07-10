Son seçim anketinde AK Parti'ye soğuk duş! İlk kez bu oranın altına düştü

Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel her fırsatta 'Geçim yoksa seçim olur' söylemiyle iktidar cephesini sıkıştırmaya çalışırken, AK Parti kurmaylarından ise 'en erken 2027' yanıtı gelmişti. Erken seçim tartışmaları siyaset kulislerinde iyiden iyiye konuşulmaya başlanırken, yeni bir seçim anketi geldi.