Son seçim anketinde AK Parti'ye soğuk duş! İlk kez bu oranın altına düştü
Erken seçim tartışmaları kulisleri hareketlendirirken, dikkat çeken yeni bir seçim anketi geldi. AREA tarafından yapılan son seçim anketinde AK Parti'nin oy oranının ilk kez o seviyenin altında olduğu görülürken, muhalefet cephesiyle ilgili ise 'Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' sorusuna verilen yanıtlar gündem oldu. Söz konusu ankette Mansur Yavaş ve Fatih Erbakan detayı ise dikkat çekti. İşte AREA son seçim anketindeki çarpıcı detaylar...
Türkiye 31 Mart'ta yapılan son yerel seçimlerin ardından normal koşullarda 2028 yılına kadar seçimsiz bir döneme girse de muhalefetin erken seçim çağrıları şimdiden başladı.
Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel her fırsatta 'Geçim yoksa seçim olur' söylemiyle iktidar cephesini sıkıştırmaya çalışırken, AK Parti kurmaylarından ise 'en erken 2027' yanıtı gelmişti. Erken seçim tartışmaları siyaset kulislerinde iyiden iyiye konuşulmaya başlanırken, yeni bir seçim anketi geldi.
AREA tarafından hazırlanan Türkiye’de Siyasi Durum Araştırması'nda katılımcılara gündeme ilişkin önemli sorular yöneltildi.
AK PARTİ'NİN OY ORANINDA BİR İLK!
“Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusuna verilen yanıtlara göre AK Parti'nin oy oranının ilk kez yüzde 30'un altına düşerek 29'a gerilediği görüldü. AK Parti, geçtiğimiz seçimde yüzde 35,6 oy oranına sahipti.