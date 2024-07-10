Öğretmenlik meslek kanunu teklifi Meclis'te

TBMM Genel Kurulu'nda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

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TBMM Genel Kurulu'nda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Görüşmeler sırasında, teklifin aceleyle hazırlandığı ve öğretmenlerin taleplerini karşılamadığı eleştirileri öne çıktı.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, iktidarın sorunları çözüyormuş gibi göründüğünü ancak talepleri dikkate almadığını savundu. Özdağ, teklifin hazırlık sürecinde öğretmenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin görüşlerinin alınıp alınmadığını sorguladı. Eğitim sisteminde kaos yaşandığını belirten Özdağ, teklifte öğretmenlerin haklarına ilişkin düzenlemelerin yer almadığını öne sürdü. "Milli Eğitim Akademisi ile öğretmen adaylarına üniversitelerde öğretilmeyen ne öğretilecek?" sorusunu yöneltti.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, teklifin sorunlar dikkate alınmadan hazırlandığını ifade etti. Kırkpınar, teklifin komisyon sürecinde de görüşlerin görmezden gelindiğini belirterek, "Teklif, biriken sorunları çözemeyecektir. Mesleğin tanımını, 1 milyonu aşan öğretmenin menfaatini gözetecek, mali ve sosyal haklarını iyileştirecek bir madde yok." dedi.

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, teklifin komisyonda 27 saatin üzerinde görüşüldüğünü aktardı. Teklifle Milli Eğitim Akademisi'nin kurulacağını anımsatan Topsakal, "Akademi uygulama boşluğunu dolduracak." dedi. Topsakal, teklifle öğretmenlerin hak, ödev ve sorumluluklarının yanı sıra kariyer basamaklarındaki ilerlemelerin de düzenleneceğini anlattı.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, iktidarın eğitim sistemindeki sorunları görmezden gelerek, sistemi daha kötüye götürme niyetinde olduğunu savundu. Altın, teklifin sendikaları dinlemeden hazırlandığını belirterek, "Eğitim fakültesi mezunlarının nitelikleri neden sorgulanıyor?" sorusunu yöneltti.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, öğretmenlik mesleğinin ne olduğu bilinmeden kanun yapıldığını belirtti. Halıcı, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasıyla öğretmen yetiştirme görevinin üniversitelerden alınıp Milli Eğitim Bakanlığı'na devredileceğini savundu. Öğretmenlerin ücretlerinin yoksulluk sınırı altında olduğunu dile getiren Halıcı, özel okullardaki öğretmenlere taban aylık düzenlemesi getirilmesini istedi.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, eğitimin dinamik bir alan olup sürekli yenilik istediğini belirtti. Selvi, "Türkiye ilk defa öğretmen almıyor. Bir tane çocuğumuzun hakkının yenmesine hiçbirimiz razı olamayız." dedi. Selvi, teklifin öğretmenlerin atama, yer değiştirme, özlük hakları ve Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasına ilişkin düzenlemeler içerdiğini vurguladı. "Üniversiteler akademik eğitimi verirler, üniversitelerden yetişenleri akademi ile ilişkilendirmemizin sebebi mesleki gelişim ile ilgili bir husus. Eğitim yöneticilerine ilk defa eğitim geliyor." dedi.