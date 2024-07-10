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Yaşar Güler 15 Temmuz'u anlattı: Darbeciler odamı bastı

Yaşar Güler 15 Temmuz'u anlattı: Darbeciler odamı bastı

15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay 2'inci Başkanı olarak görev yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, darbe girişiminde yaşadıklarını ilk kez anlattı. Güler, "Saat 21.25'te yüzleri maskeli darbeciler odamı bastı." dedi.

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Dönemin Genelkurmay 2'inci Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 15 Temmuz darbe girişimini anlattı.

Sabah Gazetesi'ne konuşan Bakan Güler, 15 Temmuz'da saatler 21.25'i gösterdiğinde yüzleri maskeli darbecilerin makam odasına girdiğini belirtti.

"Yat" komutuna uymarak bir tanesini yere fırlatmasının ardından hepsinin üzerine çullanarak kendisini durduklarını söyleyen Güler, ardından emir subayının sivil kıyafetle içeri girdini belirtti.

Güler, "O haini orada gördüğüm an bu işin ne olduğunu anladım." ifadesini kullandı.

Güler, darbecilerin gözlerini ve ellerini bağladıktan sonra kendisini zorla bir araca bindirerek nizamiyeden çıkarmaya çalıştığını ancak bu plana genç bir üsteğmenin mani olduğunu söyledi. Üsteğmenin kendisini kaçırmak isteyen emir subayını vurarak etkisiz hale getirildiğini ve böylece kaçırılma girişiminin engellendiğini belirten Bakan Güler, "O gece beni infaz etmekle görevlendirilen emir subayımın öldürülmesi kırılma noktalarından birisiydi." dedi.

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