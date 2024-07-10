Timur Cihantimur ile ilgili savcı kararını verdi! 3 seçenek sundu

Annesi Eylem Tok ile Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadeleri kapsamında ABD'deki yargılanmaları devam ediyor. Cihantimur ile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşandı. Buna göre savcı, Cihantimur'a kefalet uygulanmayacağına ve başka bir cezaevine nakil olmasına karar verdi.

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İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok, Türkiye'den önce Mısır ardından ABD'ye kaçmıştı.

Eylem Tok ve oğlunun yakalanmasının ardından ABD'de Türkiye'ye iadeleriyle ilgili yargılanmaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta görülen duruşmada hakim, anne Eylem Tok'un delil karartma suçunu işlediğine de kanaat getirip tutuklu yargılanmaya devam kararı vermişti.

Timur Cihantimur ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç paylaştığı son bilgilerde şunları ifade etti:

"Savcı kararını verdi... Timur Cihantimur'a kefalet uygulanmayacağına, tutuklu kalmaya devam edeceğine hükmetti.

Ayrıca, Timur Cihantimur'un başka ıslah evine nakil talebini de değerlendirip onlara 3 ayrı yer önerdi. Sanık avukatlarının bildireceği 3 ıslah evinden birine, Timur Cihantimur yakın zamanda nakil olacak."