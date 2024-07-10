16 yaşındaki İspanyol futbolcu Lamine Yamal, attığı golle turnuva tarihine geçti

İspanyol futbolcu Lamine Yamal, "Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç futbolcu" unvanını aldı.

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'nın Hırvatistan ile yaptığı maçta 16 yaş 338 günlükken forma giyerek turnuva tarihinin en genç futbolcusu olan Yamal, en genç golcü rekorunu da kırdı.

Şampiyonada yarı finale kadar etkili futbol oynamasına karşın gol sevinci yaşayamayan Yamal, Fransa müsabakasında fileleri havalandırarak organizasyonda ilk kez skoru değiştirmeyi de başardı.

Fransa ağlarını 16 yaş 362 günlükken havalandıran Yamal, rekoru elinde bulunduran İsviçreli Johan Vonlanthen'i (18 yıl, 141 gün) geride bıraktı.

Vonlanthen, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa maçında attığı golle rekoru ele geçirmişti.

"Deha parıltısı gördük"

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Yamal için "Bir deha parıltısı gördük. Hepimiz ona iyi bakmalıyız. Onunla aynı alçakgönüllülükle çalışmayı sürdürüp, ayağını yerde tutup öğrenmeye devam etmesini sağlamak istiyorum" diye konuştu.

Yamal'ın yaşına göre çok daha tecrübeli bir futbolcu görünümü verdiğini söyleyen Luis de la Fuente, "İspanyol olmasını, takımımızda olmasını kutluyorum. Ona güveniyoruz ve umarım gelecek yıllarda da onun futbolundan keyif almaya devam ederiz" dedi.

La Liga'da gol atan en genç oyuncu oldu

Yamal şimdi uluslararası sahada etkisini gösteriyor olsa da, zaten Barcelona'da geçirdiği muhteşem sezonda rekor üstüne rekor kırmıştı.

Takımın en genç oyuncusu ve golcüsü olurken, La Liga'da da gol atan en genç oyuncu oldu.

Finalden bir gün önce 17 yaşına basacak

Yamal 13 Temmuz'da, EURO 2024 finalinden bir gün önce, 17 yaşına basacak. Pazar günü finalde İspanya'nın rakibinin kim olacağı bugün oynanacak İngiltere - Hollanda maçıyla belli olacak.