Malatya'da deprem! AFAD şiddetini duyurdu

AFAD, Malatya'da meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremi duyurdu. Depremin saat 00.41'de gerçekleştiği ve 7.69 km derinlikte olduğu bildirildi.

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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre, Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 00.41'de meydana gelen depremin derinliği ise 7.69 km olarak belirtildi.