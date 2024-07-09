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Müşteri sayılarının azaldığı restoran ve kafelere indirim çağrısı

Müşteri sayılarının azaldığı restoran ve kafelere indirim çağrısı

Restoran ve kafelerdeki fahiş fiyat artışları müşteri sayısını azalttı. Doluluk yüzde 30'a yakın düştü. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, üyelerine yüzde 10 indirim çağrısı yaptı.

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre fiyatlar haziran ayında yıllık yüzde 90 yükseldi. Bazı işletmeler bundan çok daha fazla artış yaptı. Fahiş artışlar müşteri sayısının azalmasına sebebiyet verdi.

Fiyat algısı bozuldu

Sektör yetkililerine göre en büyük sorun fiyat algısının bozulması.

Bazı işletmelerin fiyatını hakettiği, bazılarının ise yüksek fiyat istediği dile getiriliyor.

İndirim çağrısı

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, pahalılık algısını kırmak için indirim kampanyası başlattı.

Yüzde 10'luk indirim kararı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yapılan görüşmenin ardından alındı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, indirim yapan restoranlara da yeni bir çağrı yaptı. İndirim oranının kapı önlerine asılması gerektiğini ifade etti.

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