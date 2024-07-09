Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti

Kamp için kalabalık bir kafileyle Avusturya'ya giden Galatasaray'ın yeni sezon kadrosu da şekillenmeye başladı. Yabancı sayısını 16'dan 12'ye düşürmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, 5 yıldızı kadroda düşünmüyor.

Abone ol

Yeni sezon çalışmalarına 3 Temmuz'da başlayan son şampiyon Galatasaray, hazırlık döneminin ilk kampı için Avusturya'ya gitti. Kampa kalabalık bir kafileyle giden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

YABANCI SAYISI 16'DAN 12'YE İNECEK

Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezonda kadroda 12 yabancı futbolcuya izin verirken, Cimbom'un 16 yabancı oyuncusu bulunuyor. Bu nedenle Aslan, yapmayı planladığı transferleri de göz önüne alarak bu sayıyı 12'nin altına indirmesi gerekiyor.

5 İSİM YOLCU

TRT Spor'un haberine göre kafasındaki kadroyu yavaş yavaş şekillendiren teknik direktör Okan Buruk, Mathias Ross, Sergio Oliviera ve Alexandru Cicaldau yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Beklentileri karşılayamayan Tete ve Yusuf Demir'i de kiralaması gündemde.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha gibi önemli oyunculara iyi teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılmalarına izin verebilir.