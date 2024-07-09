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Bitti gözüyle bakılan Attila Szalai transferi için flaş mesaj

Bitti gözüyle bakılan Attila Szalai transferi için flaş mesaj

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, transferine bitti gözüyle bakılan Macar stoper Attila Szalai'nin durumu ile ilgili değerlendirme yaptı. Avcı, Szalai'nin transferinin şu aşamada durduğunu kaydetti.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon çalışmalarını sürdürdükleri Macaristan'ın Szeged şehrinde beIN Sports'a transferle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

"Ligin sonuna kadar iki türlü kamp programı yaptık. İki etaplıydı, teke düşürdük. Temmuz 25'te Avrupa kupasının ön eleme 3. turu oynayacağız. 24'ü Trabzon'da başladık. 6 günlük süreç hem bir adaptasyon hem sağlık kontrolleri hem ölçümleri Trabzon'da tamamladık. Sakat vermeden ikinci kampa geçtik. Çalışma ortamı çok sağlıklı. Hem fiziksel hem zihinsel hem taktiksel hem de önümüzdeki senenin çalışmaları var. Toplamda 3, Macaristan'daki 2. haftamıza girdik. Çalışma temposunu yukarı doğru çekiyoruz. Fiziksel yorgunluklar var ama forma rekabeti için mücadele var. Şu ana kadar memnunum.

"Oyuncuların planlamasını erken yapabilmek, detayları yakalayabilmek, saha formasyonları yapabilmek, oynatacağın oyuna göre oyuncu profili seçmek... Trabzonspor hem olgun oyuncu alacaktır hem de genç potansiyel alacaktır. Altı tane oyuncu bizimle beraber erkenden başlaması, tekrarlarımızı, çalışmalarımızı, toplantılarımızı, gelişimimizi sağlayacak bir durum. Bu bir avantaj. Eksiklerimiz de var. Tamamlamaya çalışıyoruz. Geçen seneden alışkanlık, üstüne konan oyuncular var. Diğer rakiplerin ekonomisiyle değil Trabzonspor inadıyla, gücüyle, temasıyla, baskısıyla oynayan bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Altı transferin bir teknik adam için son derece önemli. Diğer takımlara göre daha hızlı adapte oluyoruz. 5 oyuncu yolladık geçen sene devre arası, 1 transfer yapmıştık. Başkanın da deneyimleri var. 7 senedir asbaşkan, başkan... Bana sağladığı ortam, ekonomik olarak destekleri, kazandığı deneyimleriyle daha hızlı hareket ediyor. Çözüme giden, çabuk çözmek isteyen bir yapısı var. Deneyimlerini kullanıyor sağlıklı şekilde."

"SZALAI TRANSFERİ DURDU"

"Attila Szalai, Türkiye'de oynamış, bildiğimiz bir oyuncuydu. Şu an itibarıyla Trabzonspor'un ekonomisine uygun hareket ediyoruz, o transfer durmuş vaziyette. Devamı yok. Yarın, ertesi gün ne olur bilmiyoruz ama durmuş vaziyette."

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