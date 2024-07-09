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Antalya'da içme suyuyla bahçe sulayanların aboneliği iptal ediliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da içme suyuyla bahçe sulayanların aboneliği iptal ediliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, içme suyuyla bahçe sulayanlar hakkında tutanak tutularak aboneliklerinin iptal edildiğini bildirdi.

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Belediyeden yapılan açıklamada, kışın yeterli yağış olmaması nedeniyle kırsal bölgelerde yaşanan su kıtlığının, özellikle yaz aylarında yoğun hissedildiği belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ekiplerinin, özellikle yaylalarda yaşanan içme suyu sıkıntısı için harekete geçtiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, su sıkıntısı yaşayan bölgelerde su kayıplarını azaltmak için yoğun çaba harcıyor. Kırsal mahalle ve yaylalarda kontrollerini sıklaştıran ASAT ekipleri, yaylalardaki sayaç okumaları sırasında geçici insani tüketim amaçlı abonelikleri olan vatandaşların, bu suyla bahçe suladığını tespit ediyor. Böyle bir durumla karşılaştıklarında tutanak tutan ekipler, içme suyuyla bahçe sulayan vatandaşların aboneliklerini iptal ediyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürü Emre Akdemir, kuraklıkla mücadele içinde olduklarını belirtti.

Su sıkıntısı yaşayan bölgelerde tarama yaptıklarını bildiren Akdemir, "Tarama neticesinde sulama yapılan yerlerin kontrolleri yapılmakta. İçme suyu aboneliğiyle bahçe sulayanlara tutanak tutulmakta. Bu tutanaklar sonucunda da abone iptallerine başlamış bulunmaktayız. Bu sayede su sorunu azaltılmaya devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların geçmişten gelen alışkanlıkları nedeniyle bahçelerini içme suyuyla sulamayı sürdürdüğünü kaydeden Akdemir, içme suyuyla bahçe sulanmaması çağrısında bulundu.

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