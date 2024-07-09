Yeni kurulan partiden açıklama: 10 Temmuz'da kadro ve program açıklanacak

Geçtiğimiz günlerde yeniden kurulan Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den yapılan ilk açıklamada, programın 10 Temmuz'da duyurulacağı belirtildi.

Abone ol

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sitesinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin (SHP) yeniden kurulduğu bilgisi, siyasi arenada büyük bir merak uyandırdı. SHP'nin Karanfil Sokak'taki adresinin geçici bir sanal ofis olarak kiralandığı öğrenilirken, parti tarafından yapılan resmi açıklama geldi.

SHP'den yapılan açıklamada, partinin 28 Haziran 2024 tarihinde Erdal İnönü ve dava arkadaşlarının mirası olan sosyal demokrasi anlayışı ve hedefleriyle yeniden kurulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Halkımız,

Partimiz, 28 Haziran 2024 tarihinde Sn. Erdal İnönü ve değerli dava arkadaşlarının bizlere emaneti olan sosyal demokrasi anlayışı ve aynı hedeflerle, uzun yıllar SHP, CHP, DSP'de siyaset yapmış değerli isimlerimizin öncülüğünde resmen yeniden kurulmuştur.

10 Temmuz 2024 tarihinde resmi açıklama ile parti kadromuz ve programımız açıklanacaktır.

Yeniden sosyal demokrasi anlayışı ülkemize hayırlı olsun!

Sosyal Demokrat Halkçı Parti Kurucular Kurulu”

Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin kurucuları arasında birçok tanınmış isim yer alıyor.

İşte SHP'nin kurucu kadrosu:

Abdullah Çapar

Ahmet Arslan

Akın Gülay

Aziz Kızılarslan

Berat Umut Hoşgör

Burak Çelik

Diler Korkmaz

Doğukan Akdeniz

Emirkan Akdeniz

Emre Can Dursun

Enes Çelik

Engin Akyıldırım

Erdal Kayhan

Erdem Kaya

Erhan Kardeş

Gürkan Çelik

Hasan Korkmaz

İsmail Berk Güldoğan

Jale Ak

Kadriye Çelik

Mervenur Çelik

Mithat Çelik

Mücahit Çetinkaya

Okan Kanpara

Onur Karataş

Osman Ali Cavcı

Sabriye İçkilli

Selahattin Kardeş

Şaban Ergül

Tamer Demircan

Yunus Diler

Zülfü Hamit Altın

10 TEMMUZ'DA TARİHİNDE RESMİ KADROSUNU VE PROGRAMINI AÇIKLAYACAK

SHP'nin yeniden kuruluşu, Türk siyasetinde sosyal demokrasi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Parti, Erdal İnönü ve arkadaşlarının temelini attığı sosyal demokrat değerleri ve hedefleri yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Uzun yıllar SHP, CHP ve DSP'de siyaset yapmış deneyimli isimlerin öncülüğünde kurulan yeni SHP, 10 Temmuz tarihinde resmi kadrosunu ve programını açıklayarak yol haritasını kamuoyuna duyuracak.