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Yeni kurulan partiden açıklama: 10 Temmuz'da kadro ve program açıklanacak

Yeni kurulan partiden açıklama: 10 Temmuz'da kadro ve program açıklanacak

Geçtiğimiz günlerde yeniden kurulan Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den yapılan ilk açıklamada, programın 10 Temmuz'da duyurulacağı belirtildi.

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sitesinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin (SHP) yeniden kurulduğu bilgisi, siyasi arenada büyük bir merak uyandırdı. SHP'nin Karanfil Sokak'taki adresinin geçici bir sanal ofis olarak kiralandığı öğrenilirken, parti tarafından yapılan resmi açıklama geldi.

SHP'den yapılan açıklamada, partinin 28 Haziran 2024 tarihinde Erdal İnönü ve dava arkadaşlarının mirası olan sosyal demokrasi anlayışı ve hedefleriyle yeniden kurulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Halkımız,

Partimiz, 28 Haziran 2024 tarihinde Sn. Erdal İnönü ve değerli dava arkadaşlarının bizlere emaneti olan sosyal demokrasi anlayışı ve aynı hedeflerle, uzun yıllar SHP, CHP, DSP'de siyaset yapmış değerli isimlerimizin öncülüğünde resmen yeniden kurulmuştur.

10 Temmuz 2024 tarihinde resmi açıklama ile parti kadromuz ve programımız açıklanacaktır.

Yeniden sosyal demokrasi anlayışı ülkemize hayırlı olsun!

Sosyal Demokrat Halkçı Parti Kurucular Kurulu”

Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin kurucuları arasında birçok tanınmış isim yer alıyor.

İşte SHP'nin kurucu kadrosu:

Abdullah Çapar
Ahmet Arslan
Akın Gülay
Aziz Kızılarslan
Berat Umut Hoşgör
Burak Çelik
Diler Korkmaz
Doğukan Akdeniz
Emirkan Akdeniz
Emre Can Dursun
Enes Çelik
Engin Akyıldırım
Erdal Kayhan
Erdem Kaya
Erhan Kardeş
Gürkan Çelik
Hasan Korkmaz
İsmail Berk Güldoğan
Jale Ak
Kadriye Çelik
Mervenur Çelik
Mithat Çelik
Mücahit Çetinkaya
Okan Kanpara
Onur Karataş
Osman Ali Cavcı
Sabriye İçkilli
Selahattin Kardeş
Şaban Ergül
Tamer Demircan
Yunus Diler
Zülfü Hamit Altın

10 TEMMUZ'DA TARİHİNDE RESMİ KADROSUNU VE PROGRAMINI AÇIKLAYACAK

SHP'nin yeniden kuruluşu, Türk siyasetinde sosyal demokrasi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Parti, Erdal İnönü ve arkadaşlarının temelini attığı sosyal demokrat değerleri ve hedefleri yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Uzun yıllar SHP, CHP ve DSP'de siyaset yapmış deneyimli isimlerin öncülüğünde kurulan yeni SHP, 10 Temmuz tarihinde resmi kadrosunu ve programını açıklayarak yol haritasını kamuoyuna duyuracak.

SHP
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