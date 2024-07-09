Gazze'de can kaybı 38 bin 243'e çıktı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar 7 Ekim'den bu yana devam ederken, hayatını kaybeden sivillerin artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze'de saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 243’e yükseldi. Yaralı sayısının da 88 bin 33'e çıktığı belirtildi.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 277 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği 3 farklı saldırıda 50 sivil hayatını kaybetti, 130 Filistinli ise yaralandı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana toplam can kaybının 36 bin 96’ya, 38 bin 243'e, yaralananların sayısının da 88 bin 33'e yükseldiği aktarıldı.

Ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cansız bedenlerin bulunduğu, ambulansların ve sivil savunma görevlilerinin İsrail’in engeli nedeniyle cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.