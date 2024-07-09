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Porsche yılın ilk yarısında Çin etkisiyle daha az otomobil sattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Porsche yılın ilk yarısında Çin etkisiyle daha az otomobil sattı

 Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu’nun lüks markası Porsche, küresel araç teslimatlarının yılın ilk yarısında Çin’de talebin azalmasıyla 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 7 azaldığını bildirdi.

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Porsche, yılın ocak-haziran dönemine ilişkin araç teslimat sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, lüks otomobil üreticisinin araç teslimatları yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 155 bin 945’e geriledi.

Porsche, söz konusu dönemde Çin'de yıllık yüzde 33'lük bir düşüşle 29 bin 551 araç teslimatı gerçekleştirdi.

Şirketin açıklamasında, “Bunun başlıca nedenleri Çin pazarında süregelen gergin ekonomik durum ve değer odaklı satışlara odaklanılmasıdır.” denildi.

Alman üreticinin Çin'e yapılan teslimatlar küresel teslimatlarının yaklaşık yüzde 20'sini oluştururken, şirket Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasındaki gümrük vergisi geriliminden etkileniyor.

Porsche’nin Kuzey Amerika'daki teslimatları yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 36 bin 558’e gerilerken, şirketin ana pazarı olan Almanya'da teslimatlar yüzde 22 artarak 20 bin 811 araca ulaştı.

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