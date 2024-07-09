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Kılıçdaroğlu CHP'de kendisine bağlı vekil sayısını açıkladı Akşener'in kendisine gönderdiği elçi

Kılıçdaroğlu CHP'de kendisine bağlı vekil sayısını açıkladı Akşener'in kendisine gönderdiği elçi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de en az 50 milletvekilinin kendisine bağlı olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı adayı olması için ilk teklifin Meral Akşener'den geldiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Karar gazetesi yazarı Elif Çakır bana geldi ve Akşener’in elçisi olarak, Akşener’in benim cumhurbaşkanı adayı olmamı istediğini ve kabul edersem destekleyeceği mesajını iletti" dedi.

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki çalışma ofisinde gazeteci Vedat Yenerer ile yaklaşık bir saat görüştü. Sohbet sırasında konuşulan bazı önemli bilgileri Vedat Yenerer, Kılıçdaroğlu'ndan izin alarak kamuoyuna açıkladı.

"İlk teklif Akşener'den geldi"

Meral Akşener’in kendisinden sürekli olarak cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “İlk teklif de Meral Hanım'dan geldi. Karar gazetesi yazarı Elif Çakır bana geldi ve Akşener’in elçisi olarak, Akşener’in benim cumhurbaşkanı adayı olmamı istediğini ve kabul edersem destekleyeceği mesajını iletti. Süreç öyle başladı. Son güne kadar da altılı masadaki tüm liderler de şahittir ki, hep 'adayımız siz olun’ demiştir” şeklinde konuştu. 

Altılı masaya verilen milletvekili sayısıyla ilgili “Bu konuda diyeceğiniz var mı?”sorusuna Kılıçdaroğlu, “Meral Akşener’e seçimde aldıkları 43 milletvekilinden çok daha fazla ( ‘sayıyı açıklama lütfen’ dedi) milletvekili teklif etmiştim. Kabul etmedi ve 43 milletvekili çıkarttılar” yanıtını verdi. 

"Siyaseti bırakmadım"

Vedat Yenerer’in, “Siyaseti bıraktınız mı? Bırakmadıysanız ne düşünüyorsunuz? Yeni bir parti kuracak mısınız?" şeklindeki sorusunu Kılıçdaroğlu “Siyaseti bırakmadım. Tam da ortasındayım (elleriyle çalışma ofisini göstererek) Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Partim belli; CHP" şeklinde yanıtladı.

"50 milletvekili bana sadık"

Kemal Kılıçdaroğlu, “En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu?” sorusuna da “Evet doğru” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, “Ekrem İmamoğlu ile siyaseten birlikte yürümek için görüştüğünüz konuşuluyor. Doğru mu?” sorusu üzerine, “Hayır, iddiaların hiçbiri doğru değil. En son Kurban Bayramı'nda arayıp bayramımı kutladı. Ondan sonra bir daha hiç görüşmedik” dedi.

Neden Kerkük’e, Halep’e ya da Bakü’ye gitmedi?

2013 yılında Bağdat’a gittiğinde Kerkük’e gitmek istediğini Iraklı makamlara ilettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu “Özellikle Kerkük’e gitmek için ısrar ettim. Irak makamları güvenlik gerekçesini bahane ederek, gitmeme izin vermediler. Halep’e ve Suriye’ye gitmek için başvuruda bulundum. Onu da Recep Tayyip Erdoğan engelledi. Aynı şekilde Bakü’ye de gidemedim. Gitmem istenmediği için engellendi” ifadelerini kullandı. 

Bozkurt işareti yapmadı

Vedat Yenerer, görüşme sonunda fotoğraf çektirirken “Daha önceden alışıksınız. Bir kez daha birlikte ‘bozkurt’ yapalım" teklifini Kılıçdaroğlu'nun “Yok, yapmayalım” diyerek reddettiğini aktardı.

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