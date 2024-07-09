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Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Atilla Szalai'yi transfer etmek üzere! Görüşmeler başladı

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Atilla Szalai'yi transfer etmek üzere! Görüşmeler başladı

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Attila Szalai'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Hoffenheim ile anlaşma sağlayan Bordo-Mavililer, oyuncu ile sözleşme görüşmelerine başladı.

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Transferin hareketli takımlarından Trabzonspor, kadrosuna önemli bir takviye daha yapmak üzere... Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; bordo-mavili kulüp, Attila Szalai'nin transferi konusunda kulübü Hoffenheim ile anlaşmaya vardı. Bordo-Mavililer, oyuncu ile sözleşme görüşmelerine başladı.

Macar futbolcu, 2023 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Alman ekibine 12.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4 milyon euroya gerileyen 26 yaşındaki savunmacı, geçen sezon Bundesliga'da 7 maçta 390 dakika süre alırken, skora katkıda bulunamadı.  

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