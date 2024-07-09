Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Atilla Szalai'yi transfer etmek üzere! Görüşmeler başladı

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Attila Szalai'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Hoffenheim ile anlaşma sağlayan Bordo-Mavililer, oyuncu ile sözleşme görüşmelerine başladı.

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Transferin hareketli takımlarından Trabzonspor, kadrosuna önemli bir takviye daha yapmak üzere... Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; bordo-mavili kulüp, Attila Szalai'nin transferi konusunda kulübü Hoffenheim ile anlaşmaya vardı. Bordo-Mavililer, oyuncu ile sözleşme görüşmelerine başladı.

Macar futbolcu, 2023 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Alman ekibine 12.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4 milyon euroya gerileyen 26 yaşındaki savunmacı, geçen sezon Bundesliga'da 7 maçta 390 dakika süre alırken, skora katkıda bulunamadı.